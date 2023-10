Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τον βομβαρδισμό ενός σχολείου του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας από τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ. Είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι εκεί. Δεν είναι γνωστό – μέχρι στιγμής – αν υπάρχουν θύματα.

Εικόνες καταστροφής κυκλοφορούν μέσω των διεθνών ΜΜΕ και των social media μετά τον βομβαρδισμό του σχολείου της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη (UNRWA) από το Ισραήλ, εκεί όπου είχαν βρει καταφύγιο πολλοί άμαχοι από το σφυροκόπημα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο βίντεο, που έχει τραβήξει ένας Παλαιστίνιος, ακούγονται φωνές και ουρλιαχτά ενώ φαίνεται ο κόσμος να τρέχει να σωθεί από το σημείο του βομβαρδισμού. Ο αέρας έχει γεμίσει σκόνη ενώ ο χώρος – πιθανότατα το προαύλιο του σχολείου – είναι γεμάτος συντρίμμια, μεταξύ των στρωμάτων των προσφύγων.

Άνθρωποι προσπαθούν να απεγκλωβίσουν άλλους ανθρώπους από τα χαλάσματα ενώ στο τέλος του βίντεο 2-3 άνδρες προσπαθούν να σηκώσουν μια γυναίκα. Το πρόσωπό της είναι θολό, πιθανότατα γιατί είναι νεκρή…

Nightmarish scenes are captured by a Gaza resident moments after an Israeli airstrike struck just outside the gates of the United Nations (UNRWA) school in Khan Yunis.



Hamada Shawaf uploaded the footage, saying he was injured in the strike and is thankful to be alive pic.twitter.com/9dxeHgdx8S