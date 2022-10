Νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων στον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκατόν οκτώ γυναίκες απελευθερώθηκαν από τη Ρωσία, στη συντριπτική τους πλειοψηφία μέλη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πρόκειται για 11 αξιωματικούς, 85 γυναίκες στρατιώτες και 37 εκτοπισμένους από το χαλυβουργείο Αζοφστάλ στην πόλη Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), που τελούσε υπό πολιορκία από τις ρωσικές δυνάμεις στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Εκατόν οκτώ γυναίκες, κυρίως μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, αφέθηκαν ελεύθερες σε μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (17.10.2022) ο Αντρίι Γερμάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

«Μια νέα μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου πραγματοποιήθηκε σήμερα. Μια ανταλλαγή ιδιαίτερα συγκινητική και πολύ ιδιαίτερη: απελευθερώσαμε 108 γυναίκες από την αιχμαλωσία», δήλωσε ο Γερμάκ στο Telegram.

Ο Γερμάκ τόνισε επίσης ότι ορισμένες από αυτές τις γυναίκες που αποφυλακίστηκαν βρίσκονταν υπό κράτηση από το 2019 από φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία για τις «φιλο-ουκρανικές τους θέσεις».

Ένας από τους ηγέτες των φιλορώσων αυτονομιστών, ο Ντενίς Πουσίλιν, επιβεβαίωσε την ανταλλαγή κρατουμένων, σημειώνοντας ότι αφέθηκαν ελεύθερα 110 άτομα που κρατούνταν από τους Ουκρανούς.

Όσο για εκείνες που επρόκειτο να επιστρέψουν στο Κίεβο, «δύο γυναίκες αρνήθηκαν να πάνε στην Ουκρανία και αποφάσισαν να μείνουν στη Ρωσία», σύμφωνα με τον ίδιο.

Viktoria Obidina, a Ukrainian medic from Azovstal, is freed from Russia’s captivity in a 108-110 Ukraine-Russia prisoner swap. Viktoria wil soon reunite with her 4-year-old daughter Alisa whom she haven’t seen since May.

107 more freed UA women will meet their families soon too. pic.twitter.com/dGaSPHXHUj