Οι εικόνες του γιγάντιου εμπορικού κέντρου να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, με τμήματά του να έχουν καταρρεύσει, σοκάρουν. Είναι ό,τι άφησε πίσω της η νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κρεμεντσούκ, στην κεντρική Ουκρανία. Το εμπορικό κέντρο ήταν γεμάτο κόσμο, λέει το Κίεβο, ήταν άδειο, χτυπήσαμε αποθήκες με όπλα, ισχυρίζεται η Μόσχα.

Ήταν απόγευμα της 27ης Ιουνίου, τρεις μέρες αφού ο πόλεμος που άρχισε η Ρωσία στην Ουκρανία συμπλήρωσε τέσσερις μήνες, όταν οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ. Μέχρι στιγμής, οι νεκροί είναι 18, οι αγνοούμενοι 36 και οι τραυματίες 25.

Μέχρι τώρα, η Ρωσία δεν είχε αντιδράσει. Αλλά το πρωί της Τρίτης (28.06.2022), λίγες ώρες μετά το μακελειό που προκάλεσε, νέα, παγκόσμια κατακραυγή, η Ρωσία μέσω του υπουργείου Άμυνας, ισχυρίζεται ότι το εμπορικό κέντρο ήταν κλειστό (!) και άρα χωρίς αμάχους και πως τα πλήγματα έγιναν σε αποθήκες όπλων, τα οποία στέλνει η Δύση στην Ουκρανία!

The Ministry of Defense of the aggressor country stated that the mall in #Kremenchuk did not work and that the strikes were carried out on weapons depots.



However, this is a lie: at least 18 people were killed and 36 are still missing as a result of the missile strike. pic.twitter.com/7O2E3pedXK