Οι βάσεις των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας «αποκαλύφθηκαν» από τους δορυφορικούς χάρτες της Google και «ανέβηκαν» στο Twitter από τον λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο Κρεμλίνο.

Αν και ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν έχει επαληθευθεί, το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας τον έχει αναφέρει στο παρελθόν. Για αυτό και πλέον υπάρχει η πεποίθηση στην Ουκρανία πως η Google τάσσεται με το πλευρό της, αφού οι στρατηγικές τοποθεσίες των Ρώσων είναι ορατές στους χάρτες, χωρίς κάποιο θόλωμα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανάρτηση στο Twitter, η Google δεν λογοκρίνει πλέον τις φωτογραφίες, γι’ αυτό και δεν φαίνονται θολές. Η μέγιστη ανάλυση που παρουσιάζονται οι στρατηγικές θέσεις των Ρώσων είναι περίπου 0,5 μέτρων ανά pixel.

Hi there, please note that we haven’t made any blurring changes to our satellite imagery in Russia.