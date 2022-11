Mε αμείωτη σφοδρότητα μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία που κοντεύει τους εννέα μήνες. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ουκρανική πόλη Μικολάιβ το πρωί της Παρασκευής από ρωσική πυραυλική επίθεση κατά πολυκατοικίας.

Ο πύραυλος της Ρωσίας έπληξε πενταώροφο κτίριο κατοικιών στην πόλη Μικολάιβ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης νότια της Ουκρανίας. Μετά την ανάσυρση τριών πτωμάτων, εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν άλλα τρία, ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον δύο σοβαρά τραυματισμένοι πολίτες.

Διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια για επιζώντες, έγραψε ο δήμαρχος του Μικολάιβ Ολεξάντρ Σενκέβιτς στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

‼️A destroyed 5-story building in #Mykolaiv . The russians killed 5 people. You should stop the genocide of Ukrainians! #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/axKvBrBj63

#russians shelled a residential quarter in #Mykolaiv. Five people are dead. #russia is losing on the front, so it chooses to fight with the civilian population. russians, you are worthless. pic.twitter.com/pbytaRr2yR