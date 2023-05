«Θέλουμε ένα ειρηνικό μέλλον», τόνισε σήμερα (09.05.2023) ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την ομιλία του για την Ημέρα της Νίκης.

«Εναντίον της πατρίδας μας εξαπολύεται πραγματικός πόλεμος», εκτίμησε παράλληλα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που γίνονται στη Ρωσία για την Ημέρα της Νίκης.

Λίγο νωρίτερα είχε ξεκινήσει στη Μόσχα η παρέλαση χιλιάδων στρατιωτών υπό το βλέμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και άλλων μελών της ρωσικής πολιτικής ελίτ.

Στη σημερινή επέτειο γιορτάζεται η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εικόνες από την παρέλαση:

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν περπάτησε από το Κρεμλίνο ως την Κόκκινη Πλατεία για να παρακολουθήσει την παρέλαση στην οποία συμμετέχουν στρατιωτικοί κρατώντας σημαίες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης.

«Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο, θέλουμε ένα μέλλον με ειρήνη, ελευθερία και σταθερότητα», είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Βλαντιμίρ Πούτιν:

