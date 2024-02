Πόλεμος στην Ουκρανία: «Έπεσε» η πόλη Αβντιίβκα – Συγχαρητήρια Πούτιν

Ύστερα από σφοδρές μάχες η πόλη Αβντιίβκα βρίσκεται πλέον υπό ρωσική κατοχή με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, συνεχάρη τις στρατιωτικές μονάδες και τον διοικητή τους για την κατάληψη της πόλης της Ουκρανίας, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Για την εξαιρετική στρατιωτική απόδοση, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους στρατιώτες που υπό την καθοδήγησή σας συμμετείχαν στις μάχες για την Αβντιίβκα», ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεγράφημά του προς τον διοικητή ρωσικών στρατιωτικών μονάδων στην Ουκρανία.

Το τηλεγράφημα απαριθμούσε μονάδες που συμμετείχαν στη στρατιωτική επιχείρηση.

Λίγο νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι ρωσικές δυνάμεις πήραν τον «απόλυτο έλεγχο» της Αβντιίβκα μετά την απόσυρση των δυνάμεων του ουκρανικού στρατού από αυτή τη βιομηχανική πόλη, επίκεντρο σφοδρών μαχών τους τελευταίους μήνες.

This is #Avdiivka, #Donetsk region, east #Ukraine. It has been reduced to rubble by Russian shelling and “meat grinder” infantry attacks since October 2023. #Russia has killed another Ukrainian city.



pic.twitter.com/02EdAj5Tti