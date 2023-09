Ένα κυβερνητικό κτήριο στην πόλη Κουρτσάτοφ της Ρωσίας τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα (3.9.2023), έπειτα από επίθεση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η ρωσική πλευρά.

Σε ανάρτησή του για την εν λόγω επίθεση της Ουκρανίας, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Ρομάν Σταροβόιτ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ της Ρωσίας, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα και ότι στο σημείο έχουν σπεύσει οι δυνάμεις ασφαλείας.

Kursk region, Russia ❗

Bavovna 🔥🔥🔥💨🤌

Tonight the roof of an administrative building is on fire in Kurchatov. Before, an explosion was heard over the city. RUS media claims that a drone instead hit “a non-residential premises”. Airdefense is working 🥲😁 lol pic.twitter.com/FGHj3DSmhD