Δυσμενείς καιρικές συνθήκες και παραβιάσεις των κανόνων ασφάλειας πτήσεων, οι αιτίες για τη συντριβή του ελικοπτέρου όπου σκοτώθηκε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας και 13 ακόμη άνθρωποι. Η τραγωδία είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο κοντά σε βρεφονηπιακό σταθμό.

Όπως διαπίστωσαν οι εισαγγελικές αρχές της Ουκρανίας, το ελικόπτερο που συνετρίβη τον περασμένο Ιανουάριο σε ένα προάστιο του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών, Ντένις Μοναστίρσκι, πετούσε σε χαμηλό υψόμετρο υπό πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Το ελικόπτερο πετούσε μέσα σε ομίχλη και συνετρίβη κοντά σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό στις 18 Ιανουαρίου, γεγονός που ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τότε χαρακτηρίσει ως μία «φρικτή τραγωδία», πριν ζητήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο 42χρονος υπουργός Εσωτερικών Μοναστίρσκι, από τα πιο προβεβλημένα μέλη του επιτελείου του Ζελένσκι στον πόλεμο κατά της ρωσικής εισβολής, και ο πρώτος υφυπουργός του που επέβαιναν στο ελικόπτερο ήταν μεταξύ των θυμάτων της συντριβής.

Το ελικόπτερο πετούσε σε μια τοποθεσία κοντά στην πρώτη γραμμή του πολεμικού μετώπου. Ο Γενικός Εισαγγελέας άσκησε διώξεις εις βάρος πέντε αξιωματούχων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για παραβίαση των κανόνων ασφάλειας πτήσεων.

«Σύμφωνα με την έρευνα, οι αξιωματούχοι διέπραξαν κατάφωρες παραβιάσεις των κανόνων ασφάλειας μεταφορών και λειτουργίας αερομεταφορών, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο ανθρώπων», τονίζει η ανακοίνωση.

Στόχος της έρευνας των εισαγγελικών αρχών είναι και ο επικεφαλής του τμήματος ασφάλειας πτήσεων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να παραπεμφθεί για ενδεχόμενη αμέλεια.

Οι εισαγγελείς δεν κατονόμασαν τους αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα ανέφεραν ότι αξιωματούχοι είχαν χρησιμοποιήσει το ελικόπτερο για να αναπτυχθούν σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή και το ελικόπτερο δεν είχε άδεια για άλλους τύπους πτήσεων.

Ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου δεν ενημερώθηκε για τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της διαδρομής της πτήσης, και συγκεκριμένα για τις συνθήκες στον εναέριο χώρο πάνω από το Μπρόβαρι, ένα ανατολικό προάστιο του Κιέβου όπου συνετρίβη το αεροσκάφος. Το πλήρωμα δεν είχε επίσης τις κατάλληλες άδειες για να πετάξει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το πλήρωμα του ελικοπτέρου αναγκάστηκε να πετάξει σε εξαιρετικά χαμηλό υψόμετρο, ακόμη και χαμηλότερο από το ύψος των κτιρίων κατά μήκος της διαδρομής, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο κυβερνήτης είδε ένα εμπόδιο και άρχισε να κάνει έναν κυκλικό ελιγμό, αλλά ανέβηκε απότομα σε υψόμετρο, έχασε τον προσανατολισμό του και συνετρίβη λόγω έλλειψης απαραίτητων δεξιοτήτων, τόνισαν.

Βίντεο από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών:

🇺🇦 Interior Minister Denys Monastyrskyi’s death was the second calamity in four days for Ukraine, after a Russian missile strike killed dozens of civilians on the weekend



He is the most senior official to die since Russia invaded nearly 11 months ago, as @POB_journo reports ⤵️ pic.twitter.com/OnlVnA9NBy