Αφόρητη η κατάσταση στη Μαριούπολη για τους 120.000 εναπομείναντες κατοίκους. «Υπερβήκαμε το στάδιο της ανθρωπιστικής καταστροφής», δηλώνει ο δήμαρχος, Βαντίμ Μποϊτσένκο.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης κ. Μποϊτσένκο πρόσθεσε πως «είναι πολύ σημαντικό να τους απομακρύνουμε όλους, η κατάσταση που βιώνουν δεν είναι επικίνδυνη, είναι αφόρητη. Προσπαθούμε να συντονιστούμε με διάφορους εταίρους» για να εκκενώσουμε την πόλη.

Η Μαριούπολη στη νοτιοανατολική Ουκρανία, εξακολουθεί να πολιορκείται από τον ρωσικό στρατό, δήλωσε ο δήμαρχος, χαρακτηρίζοντας «αφόρητη» την κατάσταση των περίπου 120.000 κατοίκων που παραμένουν ακόμη εκεί.

«Ξεπεράσαμε το στάδιο της ανθρωπιστικής καταστροφής επειδή εδώ και πάνω από 30 ημέρες οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον θέρμανση, ούτε νερό, ούτε τίποτα», είπε ο Βαντίμ Μποϊτσένκο μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο από τη Ζαπορίζια.

Η συνέντευξη δόθηκε μέσω βιντεοκλήσης για λόγους ασφαλείας, μολονότι ο δήμαρχος βρίσκεται πλέον σε μια πόλη που απέχει 200 χιλιόμετρα από τη Μαριούπολη.

«Υπολογίζουμε ότι περίπου 120.000 κάτοικοι παραμένουν στη Μαριούπολη», ανέφερε.

«Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να καταπολεμήσουμε την προπαγάνδα της ρωσικής κυβέρνησης και του ρωσικού στρατού», σχολίασε εξάλλου, καταγγέλλοντας απόπειρα «δυσφήμισης» των ουκρανικών αρχών στους συμπολίτες του.

Mariupol, Ukraine.



This is beyond words, beyond tears, beyond humanity.#StopRussianAggression #Mariupol pic.twitter.com/RxVyZdvacf