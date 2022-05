Μετά την νίκη της Ουκρανίας στην Eurovision, η Ρωσία έδωσε την δική της απάντηση στην έκκληση για βοήθεια που έκανε από το Τορίνο το συγκρότημα Kalush Orchestra. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας έριξαν σε Μαριούπολη και Azovstal ρουκέτες που έγραφαν: «Όπως το ζητήσατε!».

Δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο αναφέρουν ότι ρωσικό πυραυλικό πυροβολικό εξαπέλυσε μπαράζ με εμπρηστικές ρουκέτες 9M22S με την κεφαλή καυσίμου 9N510. Τα βλήματα, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Telegram, «απαντούσαν» στην έκκληση για βοήθεια από το συγκρότημα Kalush Orchestra, που εκπροσώπησαν την Ουκρανία στην Eurovision με το τραγούδι «Stefania».

«Παρακαλώ βοηθήστε την Ουκρανία, την Μαριούπολη. Βοηθήστε το Azovstal τώρα», φώναξε το βράδυ του Σαββάτου από την σκηνή της Eurovision ο τραγουδιστής των Kalush Orchestra. Και η Ρωσία απάντησε με ρουκέτες που έγραφαν: «Όπως το ζητήσατε, Kalush! Για το Azovstal», «#Eurovision2022. Άκουσα την έκκληση στο f*** up Azov. Βοηθήστε τη Μαριούπολη. Βοηθήστε τη Μαριούπολη, τώρα».

Τις φωτογραφίες με τα «μηνύματα» της Ρωσίας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram o σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης, Petr Andryushchenko. «Είναι απλά απάνθρωποι… Έχουν χάσει οποιοδήποτε στοιχείο κοντά στον ανθρωπισμό και στην ανθρωπιά», δήλωσε ο σύμβουλος. «Αυτή είναι η αντίδραση του στρατού της Ρωσίας στη νίκη μας στη Eurovision 2022…» προσθέτει επίσης.

The occupiers used phosphorus bombs against our defenders at Azovstal, said Petr Andryushchenko, adviser to the Mayor of Mariupol pic.twitter.com/VOyStt4is6