Τους φόβους πως η Ρωσία θα κάνει χρήση πυρηνικών θέλησε να καθησυχάσει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Και είπε πως όποια κι αν είναι η έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία, η Μόσχα δεν θα… πατήσει το κουμπί!

Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ μιλώντας, το βράδυ της Δευτέρας (28.03.2022) στο δίκτυο PBS.

«Κανείς δεν σκέφτεται να χρησιμοποιήσει, (…) (δεν εξετάζεται) καν την ιδέα να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Πεσκόφ μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο.

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι όλοι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής μας επιχείρησης (σ.σ. έτσι αποκαλεί η Ρωσία τον πόλεμο) στην Ουκρανία θα επιτευχθούν. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία επ’ αυτού», πρόσθεσε.

«Όμως οποιαδήποτε εξέλιξη στην επιχείρηση φυσικά δεν αποτελεί λόγο για τη χρήση πυρηνικών όπλων», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Έχουμε ένα σκεπτικό ασφαλείας το οποίο αναφέρει πολύ ξεκάθαρα ότι μπορούμε και όντως θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα μόνο όταν υπάρχει απειλή για την ύπαρξη της χώρας μας προκειμένου να εξαλείψουμε την απειλή», εξήγησε.

.@ryanchilcote spoke to a Kremlin spokesman about Russia's ongoing conflict with Ukraine and asked about the potential use of nuclear weapons.



"No one is thinking about using…a nuclear weapon," Kremlin spokesman Dmitry Peskov said. pic.twitter.com/0Q5poykjZn