Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (11.11.2022), ότι ολοκλήρωσε την απόσυρση των στρατευμάτων από τη δυτική όχθη του Δνείπερου ποταμού στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία.

Όλες οι δυνάμεις της Ρωσίας και ο στρατιωτικός εξοπλισμός, όπως ανακοινώθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, έχουν μεταφερθεί στην ανατολική, όχθη του Δνείπερου. Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, έγινε επίσης γνωστό ότι η απόσυρση από την Χερσώνα είχε ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί στις 05.00 ώρα Μόσχας (04.00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το υπουργείο δεν υπάρχει ούτε ίχνος από στρατιωτικό εξοπλισμό ή στρατιώτης που να έχει μείνει στη δυτική πλευρά του ποταμού, που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα της περιοχής, τη Χερσώνα, και δεν υπήρξαν απώλειες προσωπικού ή εξοπλισμού κατά την αποχώρηση.

Φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν την σημαία της Ουκρανίας να έχει υψωθεί στη Χερσώνα, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για μια χαοτική ρωσική υποχώρηση. Η σημαία που βρίσκεται στο κέντρο της Χερσώνας εκτιμάται ότι αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας πιθανόν από αντάρτες που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν τους πολίτες να υποδέχονται τους Ουκρανούς στρατιώτες με σημαίες, σαν ήρωες. Σε κάποια βίντεο κάποιοι πολίτες τους αγκαλιάζουν και κάποιοι ξεσπούν σε κλάματα, ενώ εκείνοι κρατούν σημαίες της Ουκρανίας και περπατούν στην πόλη.

Watching videos from liberated villages and towns around #Kherson and cannot stop crying.



Those who still ask "Why not freeze the war and let them have some territories?", should watch this video. This is what we are fighting for, for these people.



We cannot leave them behind! pic.twitter.com/utv9J8R714