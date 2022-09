Πλήγμα σε πυρηνικό σταθμό στο στο Πιβντενουκραΐνσκ στο νότιο τμήμα της περιφέρειας του Μικολάιφ από τις δυνάμεις της Ρωσίας καταγγέλλει η Ουκρανία.

Παρά την επίθεση της Ρωσίας, πάντως, οι αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού δεν υπέστησαν ζημιές και λειτουργούν κανονικά, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, Energoatom.

Έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση 300 μέτρων από τους αντιδραστήρες και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια του πυρηνικού σταθμού, προσθέτει η Energoatom σε ανακοίνωσή της.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέβασε στα social media βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης.

President #Zelenskyy published a video of a rocket explosion on the territory of the South #Ukrainian nuclear power plant. pic.twitter.com/Vhhm3XePD5