Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα ρωσικού πυραύλου σε πολυκατοικία στην επαρχία Ντόνετσκ της Ουκρανίας. Η σοκαριστική στιγμή του σφυροκοπήματος που δέχονται οι άμαχοι στην πόλη Τσασίβ Γιαρ έχει καταγραφεί σε βίντεο και αποτυπώνει το μέγεθος της φρίκης του πολέμου.

Το χτύπημα από τον πύραυλο της Ρωσίας σε πολυκατοικία στην επαρχία Ντόνετσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (09.07.2022). Βίντεο από την πυραυλική επίθεση στην πόλη Τσασίβ Γιαρ δόθηκε στην δημοσιότητα από ουκρανικά ΜΜΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο φαίνεται η μεγάλη έκρηξη που προκλήθηκε αφού ένας ρωσικός πύραυλος Uragan χτύπησε την πολυκατοικία. Ένα μέρος του κτιρίου κατέρρευσε και μέλη των σωστικών συνεργείων με μία μπουλντόζα να προσπαθούσαν το πρωί της Κυριακής να απομακρύνουν τα ερείπια.

The moment of the arrival of a Russian rocket into a high-rise building in the city of Chasiv Yar, Donetsk region. pic.twitter.com/0lPLq8pyzs