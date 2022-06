Οι δυνάμεις της Ουκρανίας ελέγχουν «το μισό» Σεβεροντονέτσκ, μια πόλη-κλειδί στις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπως διαβεβαίωσαν σήμερα Κυριακή (5.6.2022) οι Αρχές και ο ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λουγκάνσκ, Σεργκίι Γκαϊντάι.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας καθάρισαν το μισό» Σεβεροντονέτσκ από τα ρωσικά στρατεύματα που υπήρχαν εκεί, δήλωσε ο Σεργκίι Γκαϊντάι σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η μισή πόλη βρίσκεται υπό τον έλεγχο των υπερασπιστών μας», πρόσθεσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ, η Ρωσία έπληξε σήμερα το Κίεβο με πυραύλους κρουζ που εκτόξευσε από την Κασπία Θάλασσα. Σ’ αυτή την πρώτη εδώ και εβδομάδες επίθεση εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας επλήγη μια εγκατάσταση επισκευής σιδηροδρόμων, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και ο επικεφαλής των σιδηροδρόμων της χώρας.

Μαύρος καπνός υψωνόταν στον ουρανό πάνω από τα ανατολικά προάστια του Κιέβου. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αν και δεν αναφέρθηκαν θάνατοι, δήλωσε ο δήμαρχος, Βιτάλι Κλίτσκο.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε έναν ρωσικό πύραυλο γύρω στις 6 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

The target of the Russian missile attacked in Kyiv this morning was a facility that works on railway cars to transport grain. Officials let us in to have a look. The place is gutted pic.twitter.com/uqeppwbLjn