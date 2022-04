Η Ουκρανία πραγματοποίησε σήμερα μια ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία, με επτά στρατιώτες και επτά αμάχους να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεσούκ σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

Μεταξύ των στρατιωτών ήταν μια γυναίκα που είναι έγκυος πέντε μηνών, πρόσθεσε.

Η Βερεσούκ δεν είπε πόσοι Ρώσοι παραδόθηκαν στη Μόσχα κατά την ανταλλαγή αυτή.

