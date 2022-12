Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης (21.12.2022) το πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία, με τεράστιες προμήθειες σε στρατιωτικό εξοπλισμό, πυρομαχικά και πυραυλικά συστήματα. «Ξεχωρίζει» η συστοιχία πυραυλικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας Patriot.

Ήδη είχε γίνει γνωστό από σήμερα το πρωί ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία, το οποίο επιβεβαώθηκε σήμερα το απόγευμα. Μάλιστα, η ανταποκρίτρια του Politico στο αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα μια αναλυτική λίστα με τις στρατιωτικές προμήθειες, εκτός των Patriot.

Οι προμήθειες είναι αξίας 1.85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα παραλάβει η Ουκρανία, στο περιθώριο της επικοινωνίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Τζο Μπάιντεν.

Big capabilities in this PDA:

-One Patriot battery and munitions;

-HIMARS ammo

-500 precision-guided 155mm artillery rounds;

-10 120mm mortar systems and 10,000 120mm mortar rounds;

-10 82mm mortar systems;

-10 60mm mortar systems;

-37 Cougar MRAPs

-120 HMMWVs

