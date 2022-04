Ακόμη περισσότερες κυρώσεις επιβάλλουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία, για να αυξήσουν την οικονομική πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν, λόγω των φρικτών γεγονότων που συνέβησαν στη Μπούτσα. Στο στόχαστρο των νέων περιορισμών, βρίσκονται ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και οι κόρες αλλά και η σύζυγος του Ρώσου προέδρου, όπως και η κόρη του Σεργκέι Λαβρόφ.

«Σήμερα κλιμακώνουμε δραματικά το οικονομικό σοκ επιβάλλοντας πλήρεις κυρώσεις αποκλεισμού στο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ρωσίας, τη Sberbank, και τη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζά της, την Alfa Bank», δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης σε ενημέρωση δημοσιογράφων, όπως μεταδίδει το CNN. Η σφαγή αμάχων στη Μπούτσα ήταν ο λόγος που επιβάλλονται οι νέοι περιορισμοί.

Σημειώνεται πως η Sberbank κατέχει σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ρωσικού τραπεζικού τομέα, με τον αξιωματούχο να προσθέτει ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον μπλοκάρει πλήρως «περισσότερο από τα δύο τρίτα του ρωσικού τραπεζικού τομέα».

Ακόμη, ο ίδιος ανακοίνωσε: «Σε ευθυγράμμιση με την G7 και την ΕΕ, ανακοινώνουμε την απαγόρευση νέων επενδύσεων στη Ρωσία». Αυτό θα εφαρμοστεί με εκτελεστικό διάταγμα που θα υπογράψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz