Νέο τελεσίγραφο για την πολιορκημένη Μαριούπολη απέστειλαν οι Ρώσοι, καθώς κάλεσαν τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal, μέχρι το μεσημέρι. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ανακοίνωσε πως στην Ουκρανία «ξεκίνησε η επόμενη φάση» της επιχείρησης…

«Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας για το εργοστάσιο Azovstal της Μαριούπολης. Η Μόσχα ζήτησε από τα στρατεύματα να αποσυρθούν από τη χαλυβουργία από τις 14:00 ως τις 16:00 (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας) «χωρίς εξαίρεση, χωρίς όπλα και χωρίς πυρομαχικά».

Πρόκειται για το δεύτερο τελεσίγραφο που αποστέλλουν οι Ρώσοι σε όσους Ουκρανούς παραμένουν στην πολιορκημένη Μαριούπολη, καθώς την Κυριακή ζητούσαν και πάλι απ’όλους να εγκαταλείψουν το Azovstal και να παραδοθούν.

Το νέο τελεσίγραφο των Ρώσων είναι ένα ακόμη δείγμα ότι συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις στο ανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας για να τους βοηθήσουν στη μάχη του Ντονμπάς. Μάλιστα, οι ΗΠΑ αναφέρουν πως παρατηρούν συγκέντρωση αεροπορικών επιδρομών και πληγμάτων του πυροβολικού στο νοτιοανατολικό τμήμα του Ντονμπάς και στον νότο, «ιδιαίτερα γύρω από την και μέσα στην Μαριούπολη».

Νωρίτερα, σήμερα υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές ανακοίνωσαν ότι προσπαθούν να καταλάβουν με έφοδο τη χαλυβουργία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον εκπρόσωπο των αυτονομιστών Έντουαρντ Μπασούριν.

Mariupol. Russians are bombing the Ukrainian garrison’s last major fortress, the Azovstal. pic.twitter.com/udGAZIO6Ek

Οι αυτονομιστές έχουν στόχο να «απελευθερώσουν» το εργοστάσιο το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε ένας άλλος αυτονομιστής, ο Ντένις Πουσίλιν, σύμφωνα με το RIA.

Στο Azovstal έχουν βρει καταφύγιο τουλάχιστον 1.000 Ουκρανοί, ενώ οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα πως η Ρωσία ρίχνει βαριές βόμβες στο εργοστάσιο.

There are at least 1,000 civilians in the underground shelters of #Azovstal. Mostly women with children and the elderly.#MariupolGenocide #RussianWarCrimes pic.twitter.com/IRA4aq7rVa