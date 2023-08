Νυχτερινή στρατιωτική επιχείρηση της Ουκρανίας στην κατεχόμενη από τους Ρώσους εισβολείς, Κριμαία. Οι δυνάμεις του Κιέβου αποβιβάστηκαν στη χερσόνησο.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας πραγματοποίησαν νυχτερινή επιχείρηση στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, αποβιβάζοντας μάλιστα και άνδρες στο κριμαϊκό έδαφος.

Ειδικότερα, η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία Πληροφοριών και το πολεμικό ναυτικό της χώρας ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν «ειδική επιχείρηση» στην Κριμαία, την οποία κατέχει παράνομα ο ρωσικός στρατός από το 2014, λίγο μετά την εξέγερση που ανέτρεψε τον φιλορώσο πρόεδρο της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Στο πλαίσιο της ειδικής επιχείρησης, Ουκρανοί στρατιωτικοί πάτησαν στο έδαφος της κατεχόμενης χερσονήσου.

Η επιχείρηση φέρεται να έλαβε χώρα κοντά στο χωριό Μαγιάκ και στο ακρωτήρι Ταρκανχούτ.

Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται στο δυτικό άκρο της κριμαϊκής χερσονήσου.

«Ειδικές δυνάμεις με πλωτά μέσα αποβιβάστηκαν στις ακτές στην περιοχή της Ολενίβκα και του Μαγιάκ», ανέφερε η στρατιωτική υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι «όλοι οι στόχοι της επιχείρησης επιτεύχθηκαν, με τον εχθρό να καταγράφει απώλειες».

🔥BREAKING🔥 ‼️UKRAINIAN SPECIAL FORCES MADE A LANDING IN CRIMEA The Main Department of Intelligence in cooperation with the Navy conducted a special operation, the goal was achieved, there were no casualties among the personnel. The special operation continues, we do not… pic.twitter.com/F8GZ7CdBhs

NEW: Ukranian special forces today landed in Crimea as part of an operation at Cape Tarkhankut, confirms the representative of the GUR Yusov



According to him, all tasks within the framework of the special operation were completed . By the way, this is the same cape where the… pic.twitter.com/bUwtviICy0