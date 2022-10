Από τη μια ο πρόεδρος μιας χώρας σε πόλεμο. Από την άλλη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Και στη μέση τα «δημοψηφίσματα» της Ρωσίας για να προσαρτήσει εδάφη της Ουκρανίας. Ο Έλον Μασκ πρότεινε νέα δημοψηφίσματα για να τελειώσει ο πόλεμος, προεξοφλώντας πως το Κίεβο θα χάσει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν ανάμεσα σε εκείνους που του απάντησαν μέσω twitter!

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Έλον Μασκ ζήτησε από τους ακολούθους του στο twitter να απαντήσουν αν συμφωνούν ή όχι με το να αποφασίσουν σε δημοψηφίσματα οι πολίτες του Ντονμπάς και της Κριμαίας αν θα ανήκουν στη Ρωσία ή την Ουκρανία κι αν πρέπει να το δεχτεί αυτό η δεύτερη, ώστε να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε με δικό του ερώτημα…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ποιος Έλον Μασκ σας αρέσει περισσότερο;» ήταν το ερώτημα που έθεσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, προσφέροντας δύο επιλογές: «εκείνος που υποστηρίζει την Ουκρανία ή εκείνος που υποστηρίζει τη Ρωσία;».

Which @elonmusk do you like more? ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 3, 2022

«Για την ειρήνη ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία», όπως έγραψε, ο Έλον Μασκ πρότεινε να ξαναγίνουν τα «δημοψηφίσματα» στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες – την προσάρτηση των οποίων ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ρωσία – με την προϋπόθεση παρατηρητές του ΟΗΕ να επιβλέψουν την διαδικασία. Τα δημοψηφίσματα που πραγματοποιήθηκαν σε Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα καταδικάστηκαν από το Κίεβο και τη Δύση ως «παράνομα» και «εξαναγκαστικά».

Πρότεινε επίσης: «Η Κριμαία αποτελεί μέρος της Ρωσίας, όπως ήταν από το 1783 (έως το λάθος του Χρουστσόφ), να επαναληφθεί η υδροδότηση της Κριμαίας και η Ουκρανία να μείνει ουδέτερη».

Εκτιμώντας ότι η Ουκρανία θα χάσει τον πόλεμο, ο Έλον Μασκ πρόσθεσε: «Αυτό πιθανότατα να είναι το τελικό αποτέλεσμα, απλά η ερώτηση είναι πόσοι θα πεθάνουν έως τότε. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί και ότι μια πιθανή, αν και απίθανη, εξέλιξη αυτής της σύγκρουσης είναι ο πυρηνικός πόλεμος».

«Προσπαθείς να νομιμοποιήσεις τα ψευδοδημοψηφίσματα που έγιναν υπό την απειλή όπλου, υπό συνθήκες διωγμού, μαζικών εκτελέσεων και βασανιστηρίων; Λάθος μονοπάτι», έγραψε ο Μιχάηλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Όχι, προτείνω ψηφοφορία υπό τον ΟΗΕ ή διαλέξτε όποια οντότητα ή χώρα εμπιστεύεστε περισσότερο», του απάντησε ο ιδιοκτήτης της Tesla.

Are you trying to legitimize pseudo-referendums that took place at gunpoint under conditions of persecution, mass executions and torture? Bad path. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

«Αγαπητέ Έλον Μασκ, όταν κάποιος επιχειρεί να κλέψει τους τροχούς του Tesla σας, δεν καθίσταται νόμιμος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ή των τροχών. Ακόμη κι αν ισχυρίζονται ότι εκείνα ψήφισαν υπέρ. Απλώς το αναφέρω», σχολίασε ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

Dear @elonmusk, when someone tries to steal the wheels of your Tesla, it doesn't make them legal owner of the car or of the wheels. Even though they claim both voted in favor of it. Just saying. https://t.co/0eEjCydqu1 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 3, 2022

Σε συνέχεια της αρχικής του ανάρτησης, ο Μασκ ξεκίνησε μια δεύτερη δημοσκόπηση: «Ας δοκιμάσουμε αυτό τότε: η βούληση των κατοίκων του Ντονμπάς και της Κριμαίας να κρίνει αν θα ανήκουν στη Ρωσία ή στην Ουκρανία».

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Υπογραμμίζοντας πως δεν τον ενδιαφέρει αν η πρόταση του δεν είναι δημοφιλής, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο υποστήριξε πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ότι «εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν άσκοπα για ένα ουσιαστικά πανομοιότυπο αποτέλεσμα».

«Η Ρωσία έχει τριπλάσιο πληθυσμό από την Ουκρανία, επομένως η νίκη της Ουκρανίας είναι απίθανη σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Εάν νοιάζεστε για τον λαό της Ουκρανίας, επιδιώξτε την ειρήνη», έγραψε ο Μασκ στην ανάρτησή του στο Twitter.

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.



Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο και τα προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο που καταγράφηκαν στην Ουκρανία, ο Μασκ ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Κιέβου για βοήθεια και διέθεσε για τον σκοπό αυτόν τη δορυφορική υπηρεσία Starlink της SpaceX.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του απερχόμενου πρεσβευτή της Ουκρανίας στη Γερμανία Αντρίι Μέλνικ στην πρόταση του Μασκ για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Μέλνικ είχε επικριθεί τον περασμένο Ιούλιο επειδή υπερασπίστηκε τον Ουκρανό εθνικιστή Στεπάν Μπαντέρα – ο οποίος συνεργάστηκε με τους Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Άει γ***σου, είναι η πολύ διπλωματική απάντησή μου προς εσένα Έλον Μασκ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μέλνικ.