Ο Έλον Μασκ «τα’ σπασε» με την Ουκρανία και αποφάσισε να μην παρέχει δωρεάν ίντερνετ μέσω του δορυφορικού συστήματος Starlink, μετά από σκληρή αντιπαράθεση που είχε με τον απερχόμενο Ουκρανό πρέσβη στο Βερολίνο, κατηγορώντας τον για αγένεια.

Ειδικότερα, ο Έλον Μασκ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τις προηγούμενες ημέρες με την «ειρηνευτική πρότασή» του για την Ουκρανία, στην οποία έλεγε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία και να επαναληφθούν τα δημοψηφίσματα στις προσαρτηθείσες περιοχές υπό το βλέμμα του ΟΗΕ.

«Η Κριμαία επισήμως είναι κομμάτι της Ρωσίας, από το 1783 (μέχρι το λάθος του Χρουστσόφ)», έγραψε ο Έλον Μασκ, με τον απερχόμενο πρέσβη της Ουκρανίας στο Βερολίνο, Άντριι Μέλνικ, να του απαντάει «Άντε γ…» δημόσια μέσω Twitter.

«Αυτή είναι η διπλωματική μου απάντηση», έγραψε χαρακτηριστικά ο διπλωμάτης, στα αγγλικά, για να επανέλθει ο επιχειρηματίας λέγοντας: «Απλώς ακολουθούμε τη σύστασή σας» και υπονοώντας ότι αποσύρει την προσφορά του δορυφορικού διαδικτύου προσβεβλημένος από τον κ. Μέλνικ.

We’re just following his recommendation 🤷‍♂️