Εδώ και μέρες ένα διπλωματικό θρίλερ με αιχμαλώτους έχει ξεσπάσει μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, λόγω της σύλληψης δύο Αμερικανών μισθοφόρων στρατιωτών στο έδαφος της Ουκρανίας από τις ρωσικές δυνάμεις επειδή πολεμούσαν στο πλευρό του Κιέβου.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η σύλληψη των δύο Αμερικανών, οι οποίοι αιχμαλωτίστηκαν ενώ πολεμούσαν στις τάξεις των ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, έγινε καθώς «έθεσαν σε κίνδυνο» τη ζωή Ρώσων στρατιωτικών και θα πρέπει να «λογοδοτήσουν για τα εγκλήματα» που διέπραξαν. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Δευτέρα (20.06.2022) στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Οι δηλώσεις του Ντμίτρι Πεσκόφ στο NBC News είναι το πρώτο δημόσιο σχόλιο της ρωσικής προεδρίας για την υπόθεση των δύο αμερικανών πρώην στρατιωτικών, του Αλεξάντερ Ντρούκι και του Άντι Γουέν. «Πρόκειται για μισθοφόρους, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε παράνομες δραστηριότητες στο έδαφος της Ουκρανίας», είπε – μεταξύ άλλων – ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, στη συνέντευξη του. «Ενέχονταν σε πυροβολισμούς και πυρά πυροβολικού» εναντίον Ρώσων στρατιωτικών, «έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

«Θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματα που διέπραξαν», σημείωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, «αυτά τα εγκλήματα θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο έρευνας».

Ερωτηθείς για τη φύση των εγκλημάτων που προσάπτονται στους δύο Αμερικανούς, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αναγνώρισε πως δεν είναι ακόμη γνωστές ακριβείς λεπτομέρειες, ωστόσο τόνισε πως δεν καλύπτονται από τις συμβάσεις της Γενεύης για τους αιχμαλώτους πολέμου.

Οι δύο άνδρες «δεν ανήκουν στον ουκρανικό στρατό, επομένως δεν υπόκεινται στις Συμβάσεις της Γενεύης», επιχειρηματολόγησε.

Στην συνέντευξή του πάντως ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν διευκρίνισε ούτε τις περιστάσεις υπό τις οποίες αιχμαλωτίστηκαν οι δύο πρώην στρατιωτικοί, ούτε το πού κρατούνται. Περιορίστηκε να πει πως βρίσκονται στα χέρια των «αρχών». Ερωτηθείς εάν κινδυνεύουν να τους επιβληθεί η θανατική ποινή, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας απάντησε: «Αυτό θα εξαρτηθεί από την έρευνα».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που εικονίζουν τους Άλεξ Ντρούκι και Άντι Γουέν και αυτό έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

The first footage of American mercenaries captured by Russian Armed Forces near Kharkov has appeared. Alexander Drueke 39, a chemical operations specialist with the US Army and Andy Huynh 27 a US Marine pic.twitter.com/k1Yrl4AnCF