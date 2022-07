Την οργή όχι μόνο της Ουκρανίας αλλά της παγκόσμιας κοινότητας έχει προκαλέσει η επίθεση της Ρωσίας στο λιμάνι της Οδησσού, απ’ όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν οι εξαγωγές σιτηρών για να αποφευχθεί η παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Η επίθεση έγινε μόλις 24 ώρες μετά τη συμφωνία που υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη.

Από την πρώτη στιγμή, η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ο στόχος στο λιμάνι της Οδησσού ήταν στρατιωτικός και όχι κάποιο πλοίο που θα μετέφερε σιτηρά. Αλλά ούτε η Ουκρανία ούτε και κανείς άλλος το πιστεύει αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Κυριακή και ενώ όλοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις σε ότι αφορά στην εξαγωγή σιτηρών, η Ρωσία έδωσε και βίντεο από τη στιγμή που πύραυλος εκτοξεύεται προς τον στόχο, στο λιμάνι της Οδησσού.

Another confirmation of the strike on the Odesa port from Russian murders. They released footage of the launch of the rockets.



Bastards! pic.twitter.com/DoCyAtTPxh