Τη ρωσική επίθεση με πυραύλους κατά του εμπορικού κέντρου στο Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας καταδικάζουν τόσο ο ΟΗΕ όσο και η Βρετανία, από την οποία σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 40, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίτς, εξέφρασε την ανησυχία του Οργανισμού για τις εντεινόμενες μάχες στην Ουκρανία και για την «αξιοκατάκριτη» επίθεση με πυραύλους στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ.

«Είναι αξιοθρήνητο, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Οποιοδήποτε είδος μη στρατιωτικής υποδομής, κάτι που περιλαμβάνει προφανώς εμπορικά κέντρα και αμάχους, δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί στόχος», είπε ο Ντουζαρίτς σε δημοσιογράφους.

Ο Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε τη ρωσική επίθεση που όπως είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, καταδεικνύει τη «σκληρότητα και τη βαρβαρότητα» του Βλαντίμιρ Πούτιν και το μόνο που κάνει είναι να «ενισχύει την αποφασιστικότητα» της Δύσης να στηρίξει το Κίεβο.

