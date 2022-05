Ο Σαρλ Μισέλ έκανε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Οδησσό, τη μεγάλη πόλη της νότιας Ουκρανίας, όμως αναγκάστηκε να βρει καταφύγιο λόγω πυραυλικών πληγμάτων, σύμφωνα με δηλώσεις Ευρωπαίου αξιωματούχου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, έγραψε στο Twitter ότι μετέβη στην Οδησσό της Ουκρανίας για να γιορτάσει την Ημέρα της Ευρώπης. «Δεν είστε μόνοι. Η ΕΕ βρίσκεται στο πλευρό σας», είπε και κατήγγειλε τη «ρωσική επιθετικότητα» κατά της Ουκρανίας, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Μισέλ και του Ουκρανού πρωθυπουργού Ντενίς Σμιγκάλ, «οι συμμετέχοντες χρειάστηκε να διακόψουν τη συνάντηση τους για να βρουν καταφύγιο καθώς πύραυλοι έπληξαν ξανά την περιοχή της Οδησσού».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος συναντήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Μισέλ, τον ευχαρίστησε για το «θάρρος» του και την επίσκεψή του στην Οδησσό, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb