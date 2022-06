Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επισκεφθεί την χώρα προκειμένου να δηλώσουν την στήριξη τους και ταυτόχρονα να καταδικάσουν την εισβολή της Ρωσίας. Ανάμεσα σε αυτούς και ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ μετέβη σήμερα, Τρίτη (21.06.2022) στη Μποροντιάνκα, προάστιο του Κιέβου. Πρόκειται για μια περιοχή, όπου ο στρατός της Ρωσίας κατηγορείται ότι διέπραξε ωμότητες τον Μάρτιο, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται χωρίς κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης.

Σε μήνυμά του στα social media, ο Ξαβιέ Μπετέλ επεσήμανε ότι «έφτασε στο Κίεβο» για να «δείξει την αλληλεγγύη του Λουξεμβούργου προς τον ουκρανικό λαό». «Όσο διαρκεί ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία, το Λουξεμβούργο θα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας», τόνισε.

Arrived in Kiev 🇺🇦. Showing Luxembourg's solidarity with the people of Ukraine. Because as long as Russia's war lasts, Luxembourg will #standwithUkraine. pic.twitter.com/rGplbG557K
June 21, 2022

«Η Μποροντιάνκα υπέφερε στο βαθμό που καταστράφηκε εντελώς από τη ρωσική επιθετικότητα και σήμερα αποτελεί σύμβολο της παράλογης ωμότητας και της βίας», έγραψε στο Twitter ο Ξαβιέ Μπετέλ, σε δεύτερο μήνυμα του από την Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου ανήρτησε και φωτογραφίες που δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και μίας εμφανώς συγκινημένης κατοίκου. «Τίποτα δεν μπορεί να εκφράσει τη φρίκη αυτού που συνέβη εδώ», πρόσθεσε.

Borondianka has suffered to the point of total destruction by Russian aggression & is today a symbol of senseless cruelty and violence. Nothing can convey the horror of what has happened here. pic.twitter.com/blb5x13xQQ — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 21, 2022

No words to describe the unimaginable human tragedy of Bucha. You can count on Luxembourg to support the investigations of national and international actors into these war crimes, and to ensure that those responsible for these atrocities are identified, prosecuted and punished. pic.twitter.com/DOXkPg2RbO — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 21, 2022

I salute the memory of the victims in the "heroic" cities, as the Ukrainians have decided to call them, such as Irpin. I admire the courage of the women and men who are in the process of bringing these cities back to life after the barbarism that took place. pic.twitter.com/N6Fbot3CC2 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 21, 2022

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου αναμένεται μάλιστα το απόγευμα της Τρίτης (21.06.2022) να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου στις 15:30 ώρα Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο, εκατοντάδες άμαχοι σκοτώθηκαν στις πόλεις Μποροντιάνκα, Ιρπίν και Μπούτσα στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής των προαστίων αυτών του Κιέβου. Διεθνείς έρευνες διεξάγονται για να εντοπιστούν οι ένοχοι για αυτά τα εγκλήματα πολέμου για τα οποία οι Ουκρανοί κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις.

Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ