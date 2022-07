Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα (11.7.2022) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το Anadolu, και συζήτησαν για τη Συρία, τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τις εξαγωγές των ουκρανικών σιτηρών.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ξανά στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά τα ουκρανικά σιτηρά και τις εξαγωγές τους, ο Τούρκος πρόεδρος είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι «ήρθε η ώρα να δράσει ο ΟΗΕ με ένα σχέδιο ασφαλούς διαδρόμου στη Μαύρη Θάλασσα για τις εξαγωγές σιτηρών».

Το τηλεφώνημα μεταξύ των δύο ηγετών έγινε σε μια περίοδο που οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως αυξάνονται καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον μεγαλύτερο προμηθευτή σιτηρών στον κόσμο, υποδαυλίζει τις ανησυχίες για την επισιτιστική ασφάλεια.

