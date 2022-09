Ένας στρατιώτης από την Ουκρανία αποκάλυψε τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη όσο ήταν αιχμάλωτος των Ρώσων, μετά τη σύλληψή του από μάχη στη Μαριούπολη, και οι εικόνες σοκάρουν και αποτυπώνουν τη φρίκη του πολέμου.

Ο Mykhailo Dianov, στρατιώτης της Ουκρανίας, ήταν αιχμάλωτος των Ρώσων για 4 μήνες, μέχρι να γίνει μια ανταλλαγή κρατούμενων μέσα στην εβδομάδα που πέρασε. Όμως, δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν πριν συλληφθεί, καθώς οι τραυματισμοί του είναι αρκετά σοκαριστικοί και φαίνονται από τις εικόνες που κυκλοφορούν στο ίντερνετ.

Όπως φαίνεται, ο Dianov υπέστη βάναυση μεταχείριση από τα ρωσικά στρατεύματα, καθώς στη μία φωτογραφία φαίνεται με τη στολή του να χαμογελάει και να σχηματίζει το σήμα της νίκης με το χέρι του και στην άλλη να είναι εξαιρετικά αδυνατισμένος με γρατζουνιές, μώλωπες και «ένα τραυματισμένο χέρι από το οποίο λείπουν 4 εκατοστά οστού», όπως γράφει ο ουκρανικός Τύπος.

Ο Mykhailo Dianov αφέθηκε ελεύθερος σε μια ανταλλαγή κρατουμένων με τη Ρωσία, για την οποία μεσολάβησε η Σαουδική Αραβία, και ήταν μέσα στους 215 στρατιώτες που επέστρεψαν σπίτι τους. «Δεν έχω λόγια. Φρικιαστικό», γράφει ο δημοσιογράφος, Ostap Yarysh, που δημοσίευσε τις φωτογραφίες του τραυματία πολέμου.

Mykhailo Dianov, a musician and a Ukrainian soldier recently released in a prisoner exchange.



First photo — Mykhailo during the siege of Azovstal.



Second photo — Mykhailo after Russian captivity.



I have no words. Terrifying. pic.twitter.com/EaDzGKmc2B