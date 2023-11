Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε απόψε ότι από το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός ασθενοφόρου στην είσοδο του Αλ Σίφα, του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι.

Νωρίτερα, το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο το ασθενοφόρο υποστηρίζοντας ότι το χρησιμοποιούσε «ένα τρομοκρατικός πυρήνας της Χαμάς».

«Η σφαγή των ασθενοφόρων είχε ως αποτέλεσμα 13 νεκρούς και 26 τραυματίες» ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Άσραφ αλ Κούντρα. Τα ασθενοφόρα «μετέφεραν πολλούς τραυματίες για να νοσηλευτούν στην Αίγυπτο», υποστήριξε.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε πολλούς νεκρούς και τραυματίες δίπλα σε ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο. Στα πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του AFP φαίνονται επίσης πολίτες να μεταφέρουν αιμόφυρτους τραυματίες.

Από την Τετάρτη, δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίες έχουν μεταφερθεί από τη Γάζα στην Αίγυπτο. Σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, «μεταφέρθηκαν 17 τραυματίες ενώ θα έπρεπε να μεταφερθούν 28 και αυτό λόγω των γεγονότων» – μια αναφορά στο ισραηλινό πλήγμα στην πύλη του νοσοκομείου.