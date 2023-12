Σκηνές χάους καταγράφονται στην πόλη Χαν Γιούνις, τη μεγαλύτερη πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην περιοχή, ενώ την ίδια ώρα Παλαιστίνιοι φεύγουν προς άλλες περιοχές της Γάζας με κάθε τρόπο.

Με τα πόδια, με μοτοσικλέτες, στοιβαγμένοι σε κάρα, με αποσκευές και ατομικά τους είδη πάνω στις οροφές αυτοκινήτων, χιλιάδες άμαχοι από τη Γάζα συνεχίζουν να φεύγουν προς άλλες περιοχές, στριμωγμένοι σε περίμετρο ολοένα πιο μικρή, στα – κλειστά – σύνορα με την Αίγυπτο, αντιμέτωποι με καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση.

Ο ισραηλινός στρατός, που άρχισε την 27η Οκτωβρίου χερσαία επίθεση εναντίον της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε πως πλέον επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο σύνολο της Γάζας, σχεδόν δυο μήνες μετά το ξέσπασμα της σύρραξης, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο τρομοκρατών της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

«Οι δυνάμεις μας περικυκλώνουν τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Χερτσί Χαλεβί σε ανακοινωθέν του. «Ασφαλίσαμε πολλά οχυρά της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και διεξάγουμε τώρα επιχειρήσεις εναντίον οχυρών της στον νότο», συνέχισε.

«Δυνάμεις μας βρίσκουν όπλα σχεδόν σε όλα τα κτίρια και τα σπίτια, τρομοκράτες σε πολλά σπίτια και τους αντιμετωπίζουν», πρόσθεσε, την ώρα που η διεθνής ανησυχία για τον αντίκτυπο του πολέμου στους αμάχους εντείνεται.

Πηγές προσκείμενες στη Χαμάς και στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άνδρες τους ενεπλάκησαν σε σκληρές μάχες με ισραηλινά στρατεύματα, με σκοπό να τα εμποδίσουν να μπουν στη Χαν Γιούνις, ειδικά τομείς στο ανατολικό τμήμα της πόλης, καθώς και σε παρακείμενους καταυλισμούς προσφύγων.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, πυρά πυροβολικού είχαν αποτέλεσμα «δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς» τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε χωριά ανατολικά της Χαν Γιούνις.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει επίσης επιθέσεις σε άλλους τομείς της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα εναντίον του καταυλισμού προσφύγων Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 14. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλα πλήγματα, στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπάλια, σκότωσαν και τραυμάτισαν κι άλλους Παλαιστίνιους. Ανάμεσά τους ήταν ο Ράμεζ αλ Νάτζαρ, ο διευθυντής κλινικής της Χαν Γιούνις, που έχασε τη ζωή του όταν έγινε στόχος το σπίτι του.

Μέσω Telegram, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως «εξάλειψε» τους «περισσότερους διοικητές» μονάδων της Χαμάς που δρούσαν αξιοποιώντας δίκτυο υπόγειων σηράγγων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό το οποίο εικονίζει πέντε αξιωματικούς του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς που κατ’ αυτόν «εξαλείφθηκαν».

Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωνε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως έχουν σκοτωθεί περίπου οι μισοί διοικητές μονάδων των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, «ταγμάτων» με δύναμη περίπου 1.000 ανδρών το καθένα, κατά τον Τσαχάλ.

Αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, την 1η Δεκεμβρίου, όταν τερματίστηκε η ανακωχή επτά ημερών, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι που είχαν ήδη μετατραπεί σε πρόσφυγες όταν εξελισσόταν η πρώτη φάση του πολέμου στον βορρά αναγκάστηκαν να φύγουν ξανά, διανύοντας κάποια χιλιόμετρα, για να σωθούν από τις βόμβες και τις μάχες.

«Φαίνεται πως δεν υπάρχει καμιά τοποθεσία που μπορούμε να μείνουμε», είπε η Ουμ Μαχμούντ Τανάσι, κάτοικος της Χαν Γιούνις, που κινείτο προς τη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Good morning Gaza. First live genocide in World history pic.twitter.com/vVapf99Pap

«Καμιά τοποθεσία δεν είναι ασφαλής στη Γάζα. Ούτε τα νοσοκομεία, ούτε τα καταφύγια, ούτε οι καταυλισμοί προσφύγων. Κανένας δεν είναι ασφαλής. Ούτε τα παιδιά. Ούτε οι εργαζόμενοι στην υγεία. Ούτε οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η κατάφωρη περιφρόνηση των θεμελιωδών κανόνων της ανθρωπιάς πρέπει να σταματήσει», τόνισε από την πλευρά του ο συντονιστής του ΟΗΕ για τα ανθρωπιστικά ζητήματα, ο Μάρτιν Γκρίφιθς.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) υπογραμμίζει πως η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι πλέον «σχεδόν αδύνατη» στη Λωρίδα της Γάζας και προειδοποιεί πως η συνέχιση των εχθροπραξιών θα «επιδεινώσει την καταστροφική ανθρωπιστική κρίση που απειλούσε ήδη (…) τον άμαχο πληθυσμό».

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, η Ράφα είναι πλέον η μοναδική τοποθεσία στη Γάζα όπου εξακολουθεί να διανέμεται ανθρωπιστική βοήθεια, όμως οι ποσότητες είναι περιορισμένες. Καμιά βοήθεια δεν φθάνει πλέον στη Χαν Γιούνις, ενώ η πρόσβαση σε περιοχές στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είχε επισήμως απαγορευτεί ήδη προτού ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες.

Ο ισραηλινός στρατός ρίχνει καθημερινά στη Χαν Γιούνις φυλλάδια προειδοποιώντας πως επίκεινται άμεσα βομβαρδισμοί και διατάσσοντας τους κατοίκους να φύγουν από τις συνοικίες τους.

Ο ΟΗΕ, ο οποίος υπολογίζει πως διαταγές άμεσης απομάκρυνσης των κατοίκων αφορούν επί του παρόντος το 28% της Γάζας, χαρακτηρίζει «αδύνατο» να δημιουργηθούν ασφαλείς ζώνες υποδοχής προσφύγων, για τις οποίες έχει κάνει λόγο το Ισραήλ.

Χθες σκηνές χάους επαναλήφθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, το μεγαλύτερο της νότιας Λωρίδας της Γάζας, όπου ασθενείς δέχονταν τις φροντίδες του προσωπικού ακόμη και στα πατώματα. Υπό τον ήχο των σειρήνων των ασθενοφόρων, έφθαναν συνεχώς κι άλλοι τραυματίες. Κάποιοι πάνω σε ρυμουλκούμενα καρότσια, άλλοι σε φορεία, ακόμα και στα χέρια συγγενών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 1,9 εκατ. άνθρωποι, δηλαδή το 85% του πληθυσμού, έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Οι μισές και πλέον κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς.

Casualties are being transported to Nasser Hospital in Khan Yunis, southern Gaza, amid nonstop Israeli airstrikes.#GazaGenocide pic.twitter.com/rFjSJSjsWN