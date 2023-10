Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για το πρωτοφανές αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου χθες βομβαρδίστηκε ένα νοσοκομείο με αποτέλεσμα πάνω από 500 άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο.

Το νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας βομβαρδίστηκε το βράδυ της Τρίτης (17.10.2023). Εκτός από τους ασθενείς, στο νοσοκομείο βρίσκονταν και οικογένειες που είχαν βρει εκεί καταφύγιο… Οι εικόνες από το νοσοκομείο είναι σπαρακτικές. Ισραήλ και Χαμάς αρνούνται κάθε ευθύνη, ενώ η διεθνής κοινότητα καταδικάζει τον βομβαρδισμό αμάχων στο νοσοκομείο.

Ο ισραηλινός στρατός και ο ίδιος ο Νετανιάχου επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας στην παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, λέγοντας ότι τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού υποδεικνύουν ότι το νοσοκομείο επλήγη κατά την αποτυχημένη εκτόξευση ρουκετών από την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

«Όλος ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει: Βάρβαροι τρομοκράτες στη Γάζα είναι αυτοί που επιτέθηκαν στο νοσοκομείο στη Γάζα και όχι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Αυτοί που δολοφόνησαν βάναυσα τα παιδιά μας, δολοφονούν επίσης τα δικά τους παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου Αλ Αχλί στη Γάζα ήταν «ειδεχθής σφαγή» που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και πρόσθεσε πως πλέον θεωρεί ότι οι συνομιλίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από τον τερματισμό του πολέμου είναι απαράδεκτες.

🇮🇱🇵🇸 The Director of the Gaza Baptist Hospital EXPOSES that prior to the bombing today, Israel told them:



“We warned you yesterday with two bombs. Why have you not evacuated the hospital until this moment?”



Israel did it. pic.twitter.com/1tXGw0e1DZ