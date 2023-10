Δύσκολη ήταν η χθεσινή νύχτα στη Λωρίδα της Γαζάς, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα ενώ ολόκληρα κτίρια έχουν ισοπεδωθεί. Ο αριθμός των νεκρών στην Λωρίδα της Γάζας έχουν ήδη ξεπεράσει τους 8.000…

«Σφοδρές μάχες» σημειώνονται στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας μεταξύ μαχητών της Χαμάς και δυνάμεων του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η παλαιστινιακή οργάνωση. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «αντιμετωπίσαμε τρομοκράτες που βγήκαν από τούνελ».

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καλούμε τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της Πόλης της Γάζας να μετεγκατασταθούν προσωρινά στα νότια. Η μετακίνηση προς τα νότια γίνεται για την προσωπική τους ασφάλεια», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Σήμερα τονίζουμε ότι πρόκειται για επείγουσα έκκληση», πρόσθεσε, στη δήλωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Οι μαχητές μας αυτή τη στιγμή δίνουν σφοδρή μάχη με αυτόματα και αντιαρματικά όπλα, με τις κατοχικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν επιδρομή στη βορειοδυτική Γάζα», ανέφερε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, στην ανακοίνωσή της.

Λίγο νωρίτερα οι Ταξιαρχίες ανέφεραν ότι εκτόξευσαν «βλήματα όλμων και ρουκέτες» εναντίον στρατιωτικής ισραηλινής θέσης στο Ερέζ, την κυριότερη μεθοριακή διάβαση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, η οποία παραμένει κλειστή από το ξέσπασμα του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου.

«Εμείς εντοπίσαμε έναν αριθμό τρομοκρατών που έβγαιναν από το φρεάτιο μιας σήραγγας στη Λωρίδα της Γάζας», λέει ο στρατός του Ισραήλ.

«Μετά την ταυτοποίηση, οι στρατιώτες αντιμετώπισαν τους τρομοκράτες, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας τους», συμπληρώνει.

Στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, κοντά στο Λίβανο, η ένταση κλιμακώνεται διαρκώς και συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ.

🔴 In response to launches from Syria toward Israel earlier this Sunday, an IAF aircraft struck military infrastructure in Syrian territory. pic.twitter.com/Tbh06g7NiJ