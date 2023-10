Ένα απίστευτο θρίλερ είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ με τη 30χρονη Shani Louk η οποία φερόταν να δολοφονήθηκε με φριχτό τρόπο από τη Χαμάς στο φεστιβάλ μουσικής στη Γάζα όπου έκαναν επίθεση οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες το Σάββατο (7.10.2023).

Η μητέρα της Shani Louk, που μεγάλωσε στο Ισραήλ, αλλά έχει γερμανικό διαβατήριο και έμενε στη χώρα της Ευρώπης, είπε σήμερα ότι η κόρη της είναι τραυματισμένη αλλά ζωντανή από την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς.

Η Γερμανίδα tattoo artist ήταν στο μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova σε περιοχή του Ισραήλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, το Σάββατο, όταν τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν στην εκδήλωση και προκάλεσαν ένα αληθινό μακελειό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media λίγο μετά την επίθεση το κορμί μιας γυναίκας φαινόταν να μεταφέρεται ως λάφυρο στην καρότσα ενός οχήματος. Το σώμα που ήταν μόνο με τα εσώρουχα έδειχνε άψυχο.

Κάποιοι είπαν ότι η άτυχη γυναίκα ήταν η Shani Louk, καθώς την αναγνώρισαν από ένα συγκεκριμένο τατουάζ και τα ράστα μαλλιά που είχε η κοπέλα.

Η μητέρα της Γερμανίδας tattoo artis, Ricarda σε έκκληση που έκανε, είπε ότι στην οικογένεια στάλθηκε ένα βίντεο στο οποίο τόνισε ότι «έβλεπα καθαρά την κόρη μας αναίσθητη στο αυτοκίνητο με τους Παλαιστίνιους και αυτούς να κάνουν βόλτες στη Λωρίδα της Γάζας».

It’s really outrageous , these men are so shameless , I hope women can defend them , how many people can suffer from this kind of encounter ! #ShaniLouk #ULTIMAHORA #Palestina pic.twitter.com/ta41nhg8Ck

Shani Louk, the German women captured at a Festival in #Israel by #Hamas terrorists is reportedly alive and in critical condition in a Hamas hospital. pic.twitter.com/HnXEhr6gP3

Σύμφωνα με το BBC ενώ στο βίντεο δεν φαίνεται το πρόσωπο της γυναίκας, η οικογένεια της Shani Louk δήλωσε ότι μπόρεσε να την αναγνωρίσει κι αυτή από τα μαλλιά και τα τατουάζ της.

Shani Louk, one of the attendants of the music festival in Israel, who was captured by Hamas terrorists, reportedly, is alive and in critical condition in a Hamas hospital.



“We now have evidence that Shani is alive but has a serious head injury and is in critical condition.… pic.twitter.com/pVa8Y6BBwr