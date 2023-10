Μια από τις μεγαλύτερες θηριωδίες στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ μετά την επίθεση των τρομοκρατών Χαμάς, έχει γραφτεί στο κιμπούτς Κφαρ Αζά κοντά στη Λωρίδα της Γάζας

Η λέξη «σφαγή» είναι μικρή για να περιγράψει κανείς τις εικόνες φρίκης που αντίκρυσαν τα σωστικά συνεργεία, αλλά και δημοσιογράφοι μεγάλων διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων και τηλεοπτικών καναλιών.

Συγκεκριμένα BBC, New York Times, Sky News βρέθηκαν στο κιμπούτς στο οποίο εκατοντάδες άνθρωποι, ακόμα και μωρά σφαγιάστηκαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

«Οι στρατιώτες που βρέθηκαν για ώρες μέσα στα συντρίμμια του κιμπούτς ανακαλύπτοντας πτώματα λένε ότι πρόκειται για σφαγή. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους τις πρώτες ώρες της επίθεσης της Χαμάς», αναφέρει χαρακτηριστικά ο απεσταλμένος του BBC.

Η μαρτυρία του επικεφαλής της Unit 71, Νταβίντι Μπεν Ζάιον είναι αποκαλυπτική. «Ορισμένοι βρέθηκαν μέχρι και καμμένοι από βόμβες μολότοφ. Ήταν μια τζιχαντιστική μηχανή που ήθελε να σκοτώσει τους πάντες ακόμα και αν δεν είχαν όπλα, απλούς ανθρώπους που ήθελαν μόνο να πάρουν το πρωινό τους» περιέγραψε ο Ισραηλινός αξιωματικός.

Προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί και τις εικόνες που αντίκρυσε… «Τους σκότωσαν και τους έκοψαν τα κεφάλια. Είναι ένα τρομακτικό θέαμα».

Ο απεσταλμένος των New York Times αναφέρει…. «Είναι μια από τις χειρότερες σκηνές του πολέμου. Στρατιώτες λένε ότι μπορεί να είναι ακόμα και εκατοντάδες οι άνθρωποι που σφαγιάστηκαν εδώ, παππούδες, βρέφη και παιδιά»

«Οι ιστορίες είναι σοκαριστικές: Οικογένειες ξύπνησαν από φωνές έξω από τα σπίτια τους, γονείς προσπάθησαν να κρύψουν τα παιδιά τους σε ντουλάπια, κελάρια και υπόγεια, ζευγάρια χωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της μάχης» είπε ο απεσταλμένος του Sky News.

«Τους έπιασαν στον ύπνο όταν ξεκίνησε η επίθεση και στην πραγματικότητα βρέθηκαν απροστάτευτοι» προσθέτει.

Σε γήπεδο μπάσκετ μάλιστα υπάρχουν δίπλα δίπλα σακούλες με σορούς σφαγιασμένων πολιτών. «Βλέποντας τι έχει γίνει εδώ, δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να φανταστεί ότι άνθρωποι μπορεί να κάνουν τέτοια πράγματα σε άλλους ανθρώπους», ανέφερε ταγματάρχης του ισραηλινού στρατού στο βρετανικό κανάλι.

“It’s not a battlefield. It’s a massacre.”

