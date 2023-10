Η Χαμάς διέψευσε σχεδόν άμεσα τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί νοσοκομείο της Γάζας για να στεγάσει το αρχηγείο της, όπως ανέφερε σήμερα (27.10.2023) σε ανάρτησή του στα social media ο ισραηλινός στρατός.

«Οι ισχυρισμοί του εκπροσώπου του στρατού του εχθρού στερούνται οποιασδήποτε βάσης», δήλωσε για το Ισραήλ το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, Εζάτ αλ-Ρίσεκ, διαψεύδοντας ότι «ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται στο υπόγειο του νοσοκομείου αλ-Σίφα» του μεγαλύτερου της Λωρίδας της Γάζας.

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε νωρίτερα σήμερα ότι η Χαμάς έχει το αρχηγείο της κρυμμένο κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ένα βίντεο απεικονίζει με γραφικά πώς είναι δομημένες οι αίθουσές του κάτω από την εγκατάσταση ενώ σε άλλες δυο φωτογραφίες αποκαλύπτονται τα στρατηγικά σημεία του αρχηγείου, αναμειγμένα με τις αίθουσες του νοσοκομείου.

Σημειώνεται ότι ο βομβαρδισμός ενός νοσοκομείου ή ενός χώρου θρησκευτικής λατρείας θεωρείται έγκλημα πολέμου, οπότε μπορεί να αναλογιστεί κανείς ότι, αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του Ισραήλ, τότε η Χαμάς εκμεταλλεύεται στο έπακρον αυτούς τους κανόνες για να βάζει μπρος τις τρομοκρατικές της κινήσεις.

The Israeli Defense Force has released an Infographic showing the Hamas Headquarters and Terrorist Complex beneath the Al-Shifa Hospital in Gaza City. pic.twitter.com/uin1ZwD1gb