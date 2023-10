Τραγικές είναι οι στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, καθώς ήδη πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν πέσει νεκροί.

«Πάνω από 500 στόχοι», θέσεις της Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας και της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα σε αεροπορικά πλήγματα και βολές του πυροβολικού στον θύλακα της Παλαιστίνης, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αεροσκάφη, ελικόπτερα (…) και το πυροβολικό έπληξαν πάνω από 500 στόχους (σ.σ. θέσεις) των τρομοκρατών της Χαμάς και του (Παλαιστινιακού) Ισλαμικού Τζιχάντ», ανέφερε ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Μια από αυτές τις επιθέσεις κατέγραψε και ο δημοσιογράφος του BBC Rushdi Abu Alouf την ώρα που μετέδιδε το ρεπορτάζ από τη Γάζα.

WATCH: As BBC reporter @Rushdibbc is interrupted by an Israeli missile strike nearby.



Rushdi and his teams moved away as soon as possible. #Israel #Gaza pic.twitter.com/hhrfHrHLtC