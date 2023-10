Περισσότεροι από 700 είναι οι νεκροί Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι από την επίθεση που εξαπέλυσε χθες το πρωί (7/10/2023) η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς και τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις που ακολούθησαν στη Γάζα.

Τουλάχιστον 313 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά, και σχεδόν 2.000 τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα από χθες, όπως ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη, εκ των οποίων ένα παιδί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ανήλθε σε 400, όπως μετέδωσαν ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί.

Πριν από λίγες ώρες, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν συγκρότημα που ανήκει στον επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

A short while ago, IAF fighter jets struck a compound belonging to the head of the intelligence department in the Hamas terrorist organization.



The IAF is currently continuing to strike terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/uSHsXGFNzz