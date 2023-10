Ισραηλινοί πεζοναύτες απέτρεψαν σήμερα νέα επίθεση από πέντε Παλαιστίνιους μαχητές από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού.

«Πεζοναύτες των IDF (ισραηλινών δυνάμεων άμυνας) εντόπισαν πέντε τρομοκράτες που κρύβονταν στην περιοχή της Ακτής Ζικίμ σε ισραηλινό έδαφος», ανέφερε εκπρόσωπος των IDF.

Οι IDF στόχευσαν τους τρομοκράτες και απέτρεψαν διείσδυση σε περιοχές αμάχων, πρόσθεσε ο ίδιος.

The Israeli Navy says it killed five Palestinian terrorists hiding on the Zikim beach pic.twitter.com/kKNh3Tfq9s