Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το πράσινο φως για την χερσαία επίθεση στη Γάζα έχει δοθεί και αυτό που αναμένεται είναι το πολιτικό σινιάλο για να ξεκινήσει η στρατιωτική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα σε κάθε είσοδο υπάρχουν check point, όπου ελέγχουν διαβατήρια και ταυτότητες κάτι που δεν γινόταν μέχρι σήμερα.

Ακόμη σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχει εκνευρισμός και ένταση στους Ισραηλινούς ακόμα και στους ελέγχους ενώ συνεχείς είναι οι πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών.

Στη Γάζα η κατάσταση είναι τραγική παρά την ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρθηκε με 20 φορτηγά από το πέρασμα προς την Αίγυπτο. Το απόγευμα του Σαββάτου ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην περιοχή Bani Suhaila στο Khan Younis μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σπίτι, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Εσωτερικών στη Γάζα.

Η Χαμάς ξεκαθάρισε και σήμερα πως δεν συζητά για την τύχη των αιχμαλώτων του ισραηλινού στρατού μέχρι το τέλος της «επιθετικότητας» στη Γάζα.

Συγκεκριμένα η Χαμάς δήλωσε το Σάββατο πως δεν θα συζητήσει την τύχη των αιχμαλώτων του ισραηλινού στρατού έως ότου το Ισραήλ τερματίσει την «επίθεσή» του στη λωρίδα της Γάζας.

«Η στάση μας όσον αφορά τους αιχμαλώτους του ισραηλινού στρατού είναι σαφής: σχετίζεται με μια (πιθανή) ανταλλαγή αιχμαλώτων και δεν θα το συζητήσουμε έως ότου το Ισραήλ τερματίσει την επιθετικότητά του στη Γάζα και στους Παλαιστίνιους», είπε ο αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, μιλώντας από τον Λίβανο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ υπογράμμισε ότι συνεχίζει τον συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους διεθνείς εταίρους για την απελευθέρωση των ομήρων και την αποκλιμάκωση στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι μίλησε τηλεφωνικά σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής της Χαμάς είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την κατάσταση στη Γάζα. Ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε τις προσπάθειες της Τουρκίας να διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα.

Μπάιντεν: Θα τους ελευθερώσουμε όλους

Μόλις χθες, μητέρα και κόρη απελευθερώθηκαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς και ο πρόεδρος Μπάιντεν μίλησε με τις δύο Αμερικανίδες, που βγήκαν ζωντανές από την κόλαση του πολέμου στο Ισραήλ.

«Είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να σας βγάλουμε από εκεί. Το παλεύαμε καιρό. Θα τους βγάλουμε όλους με τη βοήθεια του Θεού» ακούγεται να λέει ο πρόεδρος Μπάιντεν, συνομιλώντας με μητέρα και κόρη.

Η 59χρονη Τζούντιθ Τάι Ραάναν και η 18χρονη κόρη της Νάταλι είναι οι πρώτες από τους ομήρους της Χαμάς που απελευθερώνονται και έκαναν πολλές οικογένειες ομήρων να ελπίζουν, ότι μπορεί και οι δικοί τους άνθρωποι να βγουν ζωντανοί από τα χέρια των τρομοκρατών.

⚡️ The Israeli army has published the first photo of American hostages Judith and Natalie Raanan since their release from Hamas captivity. pic.twitter.com/qHSorWVEOe