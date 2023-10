Ο πόλεμος στο Ισραήλ μετά την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς έχει πολλά θύματα και ανάμεσά τους βρίσκονται και αρκετοί στρατιωτικοί.

Το πρωί της Τρίτης οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν τα ονόματα 38 στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα και τα ονόματά τους.

Να σημειωθεί ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τα στοιχεία 123 στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί από το Σαββάτο οπότε εκδηλώθηκε η επίθεση της Χαμάς.

Να σημειωθεί ότι από την συγκρούσεις έχασε τη ζωή του ο διοικητής της 300ης Ταξιαρχίας, ο αντισυνταγματάρχης Alim Abdullah.

Παράλληλα υπολογίζεται ότι 100 άτομα (πολίτες και στρατιωτικοί) έχουν απαχθεί από τους τρομοκράτες της Χαμάς και έχουν μεταφερθεί στη Γάζα. Μάλιστα σήμερα αναμένεται να αρχίσει η ενημέρωση προς τις οικογένειές τους.

These are just some of the faces of the fallen soldiers in the war against Hamas.



We stand by their families in this devastating time and together, we will carry on their memory. pic.twitter.com/Hm0n9sT4lx