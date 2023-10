Συνεχίζονται ασταμάτητα οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας, αφού η κυβέρνηση ορκίστηκε να συντρίψει τη Χαμάς, υπεύθυνη για την πιο φονική επίθεση στην ιστορία εναντίον του εβραϊκού κράτους.

Κατά την 6η ημέρα του πολέμου, που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, απ’ όπου εκτοξεύθηκαν ομοβροντίες ρουκετών της Χαμάς προς το νότιο Ισραήλ. Την ίδια ώρα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο που δείχνει τρομοκράτες της Χαμάς να κατασκευάζουν ρουκέτες από σωλήνες νερού.

Στο βίντεο διακρίνονται μέλη της Χαμάς να ξεθάβουν από το έδαφος σωλήνες νερού, να τις επεξεργάζονται και να τις μετατρέπουν σε ρουκέτες. Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται να κάνουν υποβρύχιες «επιδρομές» σε ναυάγια, αποσπώντας οτιδήποτε μεταλλικό θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο.

A few years ago, Gaza received new water pipelines thanks to foreign aid.



Hamas dug up the pipelines and turned them into rockets that they later fired at Israel pic.twitter.com/AC1bYOPQBg