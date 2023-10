Με το δάχτυλο στην σκανδάλη εμφανίζεται το Ισραήλ, καθώς διαμηνύει πως όλα είναι έτοιμα για μια χερσαία επίθεση – ως αντίποινα μετά τις θηριωδίες των τρομοκρατών της Χαμάς το Σάββατο (7.10.2023). Ωστόσο, μέχρι στιγμής ο ισραηλινός στρατός φαίνεται να μην προχωρά στο επόμενο βήμα.

Εξάλλου, μια χερσαία εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο τους τρομοκράτες της Χαμάς θα έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για το Ισραήλ όσο και για την Παλαιστίνη. Την Κυριακή δημοσίευμα των New York Times ήθελε την χερσαία επίθεση του Ισραήλ να καθυστερεί λόγω καιρού, ωστόσο το σενάριο αυτό αμφισβητείται πλέον.

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο Άριε Σαρούζ Σαλικάρ, μιλώντας στην γερμανική τηλεόραση σημείωσε πως δεν ήταν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες ο λόγος της αναβολής της προβλεπόμενης ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

«Όχι, επ’ ουδενί», διαβεβαίωσε ο Σαλικάρ στο δημόσιο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD. Υποστήριξε πως ένας από τους βασικούς λόγους ήταν να επιτραπεί να διαφύγουν περισσότεροι Παλαιστίνιοι προς νότο.

Ο Σαλικάρ εξάλλου κάλεσε να ασκηθεί πίεση στην Αίγυπτο να υποδεχθεί παλαιστίνιους πρόσφυγες ανοίγοντας τα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. «Δεν μας ενδιαφέρει να βλάψουμε αθώους, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Μας ενδιαφέρει να καταστρέψουμε τη Χαμάς, να την τιμωρήσουμε για την επίθεσή της το περασμένο Σάββατο».

Σημειώνεται πως την Κυριακή δόθηκε ένα νέο τελεσίγραφο από το Ισραήλ προς τους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς Νότο.

Η εξάλειψή της είναι «μεγάλος», «δύσκολος» στόχος, αναγνώρισε. Παρέπεμψε στις ενέργειες του Ισραήλ μετά την επίθεση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972, διαμηνύοντας πως όλοι οι υπεύθυνοι, στην προκειμένη περίπτωση η ηγεσία της Χαμάς, θα τιμωρηθούν.

Πάνω από 1.400 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν στο Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών.

Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς, οι αρχές καταμετρούν τουλάχιστον 2.670 νεκρούς, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά, στα ισραηλινά πλήγματα της αεροπορίας και του πυροβολικού.

These confiscated weapons are only 20% of the ones used by Hamas to kill Israelis.



In order to prevent further attacks, the IDF will see to the removal of Hamas’ terrorist infrastructure and weapon manufacturers in Gaza. pic.twitter.com/T0MLLgYrAw