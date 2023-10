«Ούρλιαξα όταν είδα το βίντεο της Μίας» περιγράφει η μητέρα της 21χρονης που κρατείται αιχμάλωτη από τους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα μετά τη τρομοκρατική επίθεση στη μεθόριο του Ισραήλ πριν από δέκα μέρες.

Σημειώνεται πως το βίντεο της Μία Σεμ δόθηκε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Δευτέρας. Η 21χρονη γαλλο – εβραία είναι μία από τους περίπου 200 αιχμαλώτους της Χαμάς που κρατούνται στη Γάζα.

Στο βίντεο φαίνεται η Μία να δέχεται ιατρική βοήθεια αφού έχει χτυπήσει το μπράτσο της. Αμέσως μετά ακούγεται να λέει πως είναι καλά και ζητά: «Απλά πάρτε με από εδώ».

Η μητέρα της έδωσε μαζί με συγγενείς μια συνέντευξη τύπου λέγοντας πως: «Όταν είδα το βίντεο της Μίας ούρλιαξα, γιατί την είδα ζωντανή, αλλά μετά είδα ότι είναι τραυματισμένη».

Η Κάρεν Σεμ είπε ότι είχε ακούσει φήμες ότι η Mia πυροβολήθηκε στον ώμο ή στο πόδι. Στο βίντεο φαινόταν ξεκάθαρα ότι είχε χτυπηθεί στο χέρι και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Βλέπω ότι είναι πολύ τρομοκρατημένη, πονάει πολύ και μπορώ να καταλάβω ότι λέει αυτό που της λένε να πει», λέει η μητέρα της.

Η 21χρονη βρισκόταν στο μοιραίο φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της εισβολής των τρομοκρατών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

‘All that i’m asking is to bring my baby home’



In response to the psychological warfare video Hamas released Monday of Israeli-French hostage Mia Schem, her family speaks out pic.twitter.com/YPI4DpqXP6