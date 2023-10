Ακόμη ένα φρικιαστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τις κτηνωδίες των τρομοκρατών της Χαμάς, κατά την εισβολή τους στο Ισραήλ.

Το βίντεο έχει μαγνητοσκοπηθεί από κάμερα που έχει στο σώμα του ένας ένοπλος άνδρας της Χαμάς και φέρεται να έχει καταγραφεί στο ισραηλινό κιμπούτς Κισουφίμ.

Ένας σκύλος, πιθανότατα του σπιτιού, ορμάει εναντίον των εισβολέων και ο ένοπλος χωρίς κανέναν δισταγμό τον πυροβολεί.

Μάλιστα ο σκύλος τραυματίζεται από την βολή αλλά ξανασηκώνεται, οπότε ο ένοπλος άνδρας τον εκτελεί με δεύτερη βολή.

Ο ένοπλος στη συνέχεια, μαζί με άλλους άνδρες που φέρουν την χαρακτηριστική πράσινη κορδέλα της Χαμάς στο κεφάλι τους, εισβάλλει στο πλέον αφύλακτο σπίτι.

Όταν οι ένοπλοι άνδρες με τα διακριτικά της Χαμάς δεν βρίσκουν κανέναν μέσα στο οίκημα, το πυρπολούν, βάζοντας φωτιά στα ενθύμια που είχε στους τοίχους η ισραηλινή οικογένεια.

