Κέιτ Μίντλετον: Χαμογελαστή στην πρώτη επίσημη εμφάνισή της μετά τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε το πρωί του Σαββάτου (15.06.2024) την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την διάγνωσή με καρκίνο όπου πλήθος κόσμου περίμενε να τη δει έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η Κέιτ Μίντλετον έφτασε με αυτοκίνητο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ λίγο μετά τις 10 το πρωί, με τον Τζορτζ να κάθεται ανάμεσα στην Κέιτ και τον Γουίλιαμ, ενώ η Σάρλοτ και ο Λούις κάθονταν απέναντι και θα συμμετάσχει στο Trooping the Colour, που σηματοδοτεί τους εορτασμούς για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου Γ΄.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας στη συνέχεια συνόδεψε τα τρία παιδιά της σε μια άμαξα στην καθιερωμένη παρέλαση του Trooping the Color.

Στις φωτογραφίες μάλιστα μέσα στην άμαξα μαζί με τα παιδιά της έδειχνε ευδιάθετη και χαμογελαστή.

Το πλήθος που είχε παραταχθεί κατά μήκος της διαδρομής χαιρέτησε και ζητωκραύγασε κατά τη διέλευση της άμαξας.

The carriage containing the Princess of Wales and her children has left Buckingham Palace and is making its way up the mall 🤍 pic.twitter.com/eudc5n8UKr