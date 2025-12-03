Politico: Το σκάνδαλο Μογκερίνι κινδυνεύει να βυθίσει την ΕΕ στη μεγαλύτερη κρίση της και απειλεί την Φον ντερ Λάιεν

Νέο σκάνδαλο απάτης και διαφθοράς κλονίζει τις Βρυξέλλες τρία χρόνια μετά το πολύκροτο σκάνδαλο Qatargate. Η σύλληψη της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι – μαζί με ακόμα δύο άτομα – μπορεί να βυθίσει την ΕΕ στη μεγαλύτερη κρίση της από το 1999, σχολιάζει το Politico.

Ελεύθεροι, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, αφέθηκαν η πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι, ο ανώτατος αξιωματούχος της Κομισιόν, Στέφανο Σανίνο, και επίσης ένα στέλεχος του Κολλεγίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τους απαγγέλθηκαν νωρίτερα κατηγορίες από τη βελγική δικαιοσύνη για απάτη με κοινοτικά κονδύλια μετά τη χθεσινή σύλληψη και κράτησή τους που σόκαρε τις Βρυξέλλες και την ΕΕ.

Το σκάνδαλο «αγγίζει» και την πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς όπως γράφει το Politico, είναι αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πρόκληση της θητείας της, αφού καλείται να σώσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που η σύλληψη της πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνι και του ανώτατου αξιωματούχου της Κομισιόν, Στέφανο Σανίνο, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη, απειλεί να εξελιχθεί σε μία κρίση μεγάλης κλίμακας.

«Ακριβώς ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας της ως προέδρου της Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που ήδη αντιμετωπίζει ερωτήματα για τη τη δέσμευσή της όσον αφορά τη διαφάνεια, πρέπει τώρα να βρει έναν τρόπο να αποφύγει να εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο που χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια της θητείας της» σημειώνει το δημοσίευμα.

Ορισμένοι, μάλιστα, στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μιλούν ήδη για το ενδεχόμενο η πρόεδρος της Κομισιόν να αντιμετωπίσει για τέταρτη φορά πρόταση μομφής σε βάρος της. «Η αξιοπιστία των θεσμών μας διακυβεύεται», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μανόν Ομπρί, συμπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το προηγούμενο αντίστοιχα μεγάλο σκάνδαλο που κλυδώνισε τις Βρυξέλλες ήταν – θυμίζει το Politico – η μαζική παραίτηση της Επιτροπής Σαντέρ το 1999 λόγω κατηγοριών για κακοδιαχείριση των οικονομικών.

Η υπόθεση φαίνεται ότι θα επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, όπως δήλωσαν τέσσερις αξιωματούχοι της ΕΕ στο Politico.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ, πάντως, υπερασπίστηκε τη φον ντερ Λάιεν, κατηγορώντας αντίθετα την ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κάλας. «Γνωρίζω ότι όσοι δεν συμπαθούν τη φον ντερ Λάιεν θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον της, αλλά αυτοί χρησιμοποιούν τα πάντα εναντίον της. Επειδή η πρόεδρος είναι η πιο αναγνωρίσιμη ηγέτης στις Βρυξέλλες, της αποδίδουμε κάθε ευθύνη. Και δεν είναι δίκαιο να αντιμετωπίσει πρόταση μομφής για κάτι που μπορεί να έχει κάνει η ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία. Δεν είναι υπεύθυνη για όλα τα θεσμικά όργανα».

Η έρευνα έρχεται σε μια περίοδο που τα ευρωσκεπτικιστικά, λαϊκιστικά και ακροδεξιά κόμματα εκμεταλλεύονται το κύμα δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων και την πίεση που ασκεί η ΕΕ σε χώρες εντός και εκτός της Ένωσης για τα δικά τους σκάνδαλα διαφθοράς.

«Είναι αστείο το πώς οι Βρυξέλλες δίνουν μαθήματα σε όλους για το κράτος δικαίου, ενώ οι δικές τους θεσμοί μοιάζουν περισσότερο με σειρά εγκλημάτων παρά με μια λειτουργική ένωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ουγγαρίας, Ζόλταν Κόβατς.

Ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής Γκεόργκε Πιπερέ, μέλος της δεξιάς ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο οποίος ήταν πίσω από την αποτυχημένη πρόταση μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο, δήλωσε στο Politico ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει νέα πρόταση.

Ο Κριστιάνο Σεμπαστιάνι, εκπρόσωπος του προσωπικού ενός από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της ΕΕ, του Renouveau & Démocratie, δήλωσε ότι, αν αποδειχθούν, οι κατηγορίες θα έχουν «καταστροφικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία των σχετικών θεσμικών οργάνων και, γενικότερα, στην αντίληψη των πολιτών για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα». Ανέφερε ότι έλαβε «δεκάδες μηνύματα» από υπαλλήλους της ΕΕ που ανησυχούν για τη φθορά της φήμης τους.

«Αυτό δεν είναι καλό για τα όργανα της ΕΕ και για τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Δεν είναι καλό για την Ευρώπη, αποσπά την προσοχή από άλλα θέματα», δήλωσε ένας αξιωματούχος της Επιτροπής που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για να μιλήσει ελεύθερα. «Διαδίδει την ιδέα του ελιτισμού, ενός άτυπου δικτύου που κάνει χάρες. Επίσης, η Μογκερίνι ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες υψηλές εκπρόσωπους της ΕΕ, και αυτό δεν είναι καλό από την άποψη της δημόσιας διπλωματίας».

Μογκερίνι και Σανίνο στο επίκεντρο των ερευνών

Οι σχετικές έρευνες διατάχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προκλήθηκαν από «ισχυρές υποψίες» απάτης την περίοδο 2021-2022 σχετικά με απόφαση της ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης) για ανάθεση προγράμματος της διπλωματικής ακαδημίας της ΕΕ στο Κολλέγιο.

Μετά τη λήξη της θητείας της στην ΕΥΕΔ, η Φεντερίκα Μογκερίνι έγινε το 2020 πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ενώ έγινε διευθύντρια της διπλωματικής ακαδημίας της ΕΕ το 2022. Ο Στέφανο Σανίνο την επίμαχη περίοδο ήταν γενικός γραμματέας της ΕΥΕΔ, περίοδος 2021-2024, προτού γίνει επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης της Κομισιόν για την περιοχή της Μ. Ανατολής. Οι έρευνες διεξήχθησαν χθες σε όλα τα κτίρια της ΕΥΕΔ στις Βρυξέλλες και στο κτιριο του Κολλεγίου της Ευρώπης, στην Μπριζ του Βελγίου.

Προς το παρόν η Μογκερίνι, ο Σανίνο και ένα τρίτο πρόσωπο δεν έχουν κριθεί ένοχοι και αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής.

Στην πρώην ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ απαγγέλθηκαν κατηγορίες περί ευνοιοκρατίας στην ανάθεση σύμβασης για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών στο Κολέγιο της Ευρώπης.

Οι έφοδοι της αστυνομίας και οι συλλήψεις της Τρίτης (02.12.2025) έρχονται τρια χρόνια μετά το πολύκροτο σκάνδαλο Qatargate (2022), όταν το Κατάρ κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να επηρεάσει ευρωβουλευτές με δωροδοκίες και δώρα, καθώς και της φετινής έρευνας για δωροδοκία σχετικά με τις δραστηριότητες του κινεζικού γίγαντα στον τομέα της τεχνολογίας, Huawei στην Ευρώπη.

Το νέο σκάνδαλο πλήττει σοβαρά την εικόνα της θεσμικής ΕΕ. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε σκωπτικά ότι οι Βρυξέλλες «κλείνουν τα μάτια στη δική τους διαφθορά, αλλά συνεχίζουν να διδάσκουν άλλους».