Διαρροή εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης σε μία από τις γραμμές του αγωγού πετρελαίου της Ντρούζμπα, στην Πολωνία, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο από τη Ρωσία στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον φορέα διαχείρισης αγωγών PERN, η διαρροή εντοπίστηκε σε τομέα του αγωγού που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από την πόλη Πλοκ στην κεντρική Πολωνία και τα αίτια μέχρι στιγμής είναι άγνωστα.

Η δεύτερη γραμμή του αγωγού και άλλα στοιχεία της υποδομής της PERN λειτουργούν κανονικά, σύμφωνα με την εταιρεία.

“Σε αυτό το σημείο, όλες οι υπηρεσίες της PERN (τεχνική, επιχειρησιακή, πυροσβεστική υπηρεσία εντός των εγκαταστάσεων και υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας) λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με τους αλγόριθμους που προβλέπονται γι’ αυτού του είδους την κατάσταση”, διευκρινίζει ο πολωνικός φορέας διαχείρισης αγωγών.

