Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Λευκορωσίας – Πολωνίας, καθώς πλήθος μεταναστών συγκεντρώθηκαν σε κλειστό φυλάκιο στα σύνορα ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λευκορωσία, σύμφωνα με πλάνα βίντεο που δημοσιοποίησαν οι συνοριοφύλακες και ο πολωνικός στρατός.

“Όλο και περισσότερες ομάδες μεταναστών στέλνονται στο συνοριακό φυλάκιο Κουζνίτσα από τις λευκορωσικές δυνάμεις”, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας στο Twitter. Βίντεο φαίνεται να δείχνουν εκατοντάδες μετανάστες απέναντι σε παραταγμένους Πολωνούς αστυνομικούς και στρατιώτες στα σύνορα Πολωνίας και Λευκορωσίας.

In the event of an illegal crossing of the #Bruzgicheckpoint on the border with #Belarus, force may be used, warns the Polish side through the loudspeaker of refugees.



